23.04.2020

ter Hürne verstärkt Vertriebsstruktur in Südeuropa

Die ter Hürne GmbH & Co. KG, Parkettproduzent mit Sitz in Südlohn, baut mit Christian Goedde seine Vertriebsaktivitäten im Bereich Export weiter aus.

Christian Goedde soll für ter Hürne den Markt in Spanien und Portugal weiter ausbauen. - © ter Hürne

Als Director Comercial España/Portugal verantwortet Christian Goedde seit Jahresanfang für ter Hürne den Aufbau des Marktes. Der gelernte Diplom Kaufmann blickt auf eine langjährige und erfolgreiche Berufserfahrung in Spanien und Portugal zurück. Insbesondere im Rahmen seiner mehrjährigen Tätigkeit als Verkaufsleiter des Tür- und Torherstellers Novoferm und des PVC-Fenster-Profilherstellers Gealan in Spanien und Portugal, hat er laut ter Hürne entscheidend zum Wachstum der beiden Unternehmen in Südeuropa beigetragen.