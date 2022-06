21.06.2022

ter Hürne: Hendrik Voß verstärkt Geschäftsleitung

Hendrik Voß verstärkt seit 13. Juni 2022 als Mitglied der Geschäftsleitung bei ter Hürne die technische Führungskompetenz in Ergänzung zu Ludwig Grütering.

Mit Ludwig Grütering und Hendrik Voß entsteht ein kompetenzstarkes Führungsduo in der Geschäftsleitung ter Hürne mit klarer Aufgabenverteilung. Von links: Bernhard ter Hürne, Hendrik Voß, Ludwig Grütering... - © ter Hürne

Der 49-jährige Hendrik Voß erhält Gesamtprokura und wird nach entsprechender Einarbeitung die technische Leitung der Aufgabenfelder Einkauf, Produktion und Supply Chain verantworten.

Ludwig Grütering (61), seit 31 Jahren als Mitglied der Geschäftsleitung für die technische Leitung bei ter Hürne verantwortlich, soll dann fokussiert die Führung der strategischen Investitionsprojekte des Unternehmens übernehmen, die in erheblicher zweistelliger Millionenhöhe im Unternehmen zur Umsetzung der “Strategie 2025” vorbereitet werden. "Gleichzeitig schaffen wir den perfekten Rahmen für den in 2024 anstehenden Generationswechsel in der technischen Leitung des Unternehmens“, sagt Erwin ter Hürne.

Voß war vor seinem Einstieg bei ter Hürne 22 Jahre für die Parador Holding GmbH tätig, in den letzten acht Jahren als COO und Geschäftsführer Technik und Supply Chain Management.