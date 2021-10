12.10.2021

Tegernseer Dielenwerk stellt sich neu auf

Heiko Vossler hat mit der Neugründung als Tegernseer Dielenwerk GmbH die Position des Geschäftsführers bei der oberbayerischen Manufaktur für maßgefertigte Holzböden und Raumelemente angetreten.

Heiko Vossler (rechts) veranwortet als neuer Geschäftsführer die operative und strategische Neuausrichtung der Tegernseer Dielenwerk GmbH. Peter Jansen (links) ist seit 1. Oktober 2021 für den Verkauf... - © Tegernseer Dielenwerk

Zuvor war der 49-Jährige Heiko Vossler bereits als Projektmanager und Vertriebsleiter im Unternehmen tätig. Mit dem Produkt Holzdielen kennt Vossler sich bestens aus: Mehr als 15 Jahre lang war er bei der Markus Schober Innenausbau und Bodendielen GmbH in Miesbach beschäftigt. Dort sammelte er zunächst als Verleger und Monteur umfassendes Praxiswissen. Als späterer Fachbauleiter und Projektmanager konnte er diese Kenntnisse weiter vertiefen sowie weitreichende Erfahrungen auf Vertriebsebene sammeln.

Mit Peter Jansen, der seit 1. Oktober 2021 als neuer Verkaufsleiter für das Tegernseer Dielenwerk tätig ist, baut das Unternehmen seine nationalen und europäischen Geschäftsbereiche weiter aus. Jansen ist seit über drei Jahrzehnten in der Holzbranche beschäftigt und ein absoluter Kenner in Sachen Naturböden. Profunde Marktkenntnisse erlangte er auch während seines langjährigen Wirkens als Verkaufsleiter bei der Hain-Naturböden GmbH im oberbayerischen Rott am Inn.