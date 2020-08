12.08.2020

Tarkett verlegt Firmensitz nach Ludwigshafen

Der internationale Bodenbelagshersteller Tarkett hat seine deutsche Niederlassung vom bisherigen Standort Frankenthal in der Pfalz ins nahe gelegene Ludwigshafen am Rhein verlegt.

Durchschneiden das rote Band: V. l. n. r.: Tilo Höbel, General Manager DACH, Christian Claus, Vice President & Managing Director DACH & CEE, Francesco Penne, President EMEA & LATAM, Dragan Marceta, HR... - © Tarkett

Mit dem Umzug will das auf Nachhaltigkeit Wert legende Unternehmen ein deutliches Statement setzen. Das neue Bürogebäude nutzt unter anderem regenerative Geothermie, wobei Wasser in Schläuchen bis in 100 m Tiefe geführt und anschließend temperiert durch die Betondecken des Gebäudes geleitet wird. Für den Wassertransport und den Betrieb der Wärmepumpe wird Ökostrom verbraucht. Dadurch sei ein klimaneutraler Betrieb sichergestellt. Eine Zertifizierung nach dem Goldstandard der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen DGNB ist angestrebt. Tarkett belegt die beiden obersten Etagen des Gebäudes unter anderem mit Büros für seine rund 90 Mitarbeiter.