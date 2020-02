24.02.2020

Tarkett: Tausende Bäume gepflanzt

Für jeden Besucher einen Baum: Diese Aktion hatte Tarkett im vergangenen Jahr ausgerufen. Jetzt sind alle Bäume gepflanzt.

Für eine grüne Zukunft: Tarkett hat im Jahr 2019 7.665 Bäume gespendet. - © i plant a tree

Tarkett setzt bei der Entwicklung seiner Bodenbelagslösungen schon seit vielen Jahren auf Nachhaltigkeit. Das zeigt das Unternehmen sowohl mit dem eigens entwickelten Recyclingsystem "ReStart" als auch durch diverse Cradle to Cradle Gold-, Silber- und Bronze-Zertifizierungen seiner Produkte.