07.12.2021

Swiss Krono mit starkem Umsatzplus

Der konsolidierte Jahresnettoumsatz konnte gegenüber dem Vorjahr um +24% auf über CHF 2,1 Mrd. gesteigert werden. Der größte Geschäftsbereich Flooring ist um +13% gewachsen.

Martin Brettenthaler, CEO und Vorsitzender der Konzernleitung. - © Swiss Krono

Damit wurde der pandemiebedingte Rückgang im Vorjahr von -8% zum Abschluss des Geschäftsjahres am 30.09.2021 wieder wettgemacht. In Lokalwährungen betrug das Wachstum gegenüber dem Vorjahr +28%. In der Produktion wurde erstmals die Schwelle von 6 Mio. m3 Jahresproduktion überschritten.

Zum starken Umsatzwachstum trugen sämtliche Geschäftsbereiche bei: Der größte Geschäftsbereich Flooring ist um +13% gewachsen, Building Materials/OSB um +31% und Interiors sogar um +33%.

Im Geschäftsbereich Flooring konzentriert sich SWISS KRONO bewusst auf den Laminatbode n. Der Absatz konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr auf knapp 160 Mio. m2 gesteigert werden. Mit dem Ausbau der HDF-Produktion für die eigene Laminatproduktion in den USA und der Inbetriebnahme einer neuen Digitaldruckanlage für Dekorpapier am Standort Heiligengrabe, wurde die Strategie der Erhöhung der eigenen Wertschöpfungstiefe konsequent umgesetzt.