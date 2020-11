11.11.2020

Swiss Krono Group: Erfolgreich trotz Corona

Die Swiss Krono Group kann trotz der erschwerten Bedingungen des vergangenen Geschäftsjahres ein solides Geschäftsergebnis vorweisen: Da die Corona-Krise die Wirtschaft hart traf und Kunden aufgrund des Lockdowns schliessen mussten, hatte es im April einen Umsatzrückgang von über 30% sowie im Mai von 20% zum Vorjahr gegeben.

In den darauffolgenden Monaten konnte die Swiss Krono Group die Situation durch ein konsequentes und auf kurzfristige Potentiale fokussiertes Krisenmanagement stabilisieren und verbessern. Die Gruppe schloss das Geschäftsjahr zum 30. September 2020 mit einem Bruttoumsatz von EUR 1,7 Mrd. (CHF 1,82 Mrd.) und liegt damit nur ca. 4% unter dem Geschäftsjahr 2018/19 mit EUR 1,8 Mrd.

Im Bereich Flooring lag der Bruttoumsatz mit ca. EUR 715 Mio. (CHF 768 Mio.) leicht über Vorjahresniveau. Im Bereich Building Materials (OSB) war der Absatz nach wie vor stark – preisbedingt lag der Bruttoumsatz mit ca. EUR 518 Mio. (CHF 557 Mio.) aber um 5% unter dem Vorjahresniveau. Am stärksten betroffen durch die coronabedingten Abstellungen in der Industrie war der Geschäftsbereich Interiors mit einem Rückgang des Bruttoumsatzes gegenüber dem Vorjahr von 13%. Somit liegt dieser im vergangenen Geschäftsjahr bei EUR 391 Mio. (CHF 421 Mio.).

Für das kommende Geschäftsjahr ist Martin Brettenthaler, CEO und Vorsitzender der Konzernleitung, zurückhaltend: Die weltweit anhaltende Pandemie-Situation sei ein grosser Unsicherheitsfaktor, dennoch blicke die Unternehmensgruppe zuversichtlich in die mittelfristige Zukunft. Für das Geschäftsjahr 2020/21 sind Investitionen von rund EUR 180 Mio. geplant. Grösstes Investitionsprojekt ist der Einstieg in die OSB-Produktion am russischen Standort Sharya.

Offene Erbschaftsfragen geklärt

Nach dem Tod des Firmengründers Ernst Kaindl im Jahr 2017 hat seine Tochter und Präsidentin des Verwaltungsrates Ines Kaindl-Benes in den letzten Monaten endgültig alle offenen Erbfragen bereinigt und das Aktionariat konsolidiert. Ines Kaindl-Benes ist nun 100%-ige Eigentümerin des Unternehmens, was die Zukunft als Familienunternehmen sichert. Gleichwohl hat Kaindl-Benes entschieden, sich nun nach zwölf Jahren als Präsidentin des Verwaltungsrates aus diesem Gremium zurückzuziehen. Der Vorsitz des Gremiums wird vom langjährigen Verwaltungsrat Dr. Wilhelm Hörmanseder übernommen. Zusätzlich ergänzt wird der Verwaltungsrat durch Georg Benes.