28.04.2022

Stauf: Staffettenwechsel im Österreichvertrieb

Der Klebstofftechnologiespezialist Stauf wird zukünftig in Österreich durch Robert Pacher vertreten.

Robert Pacher übernimmt den Vertrieb der Stauf Produkte in Österreich. - © Stauf Klebstoffwerk GmbH

Der in der Steiermark lebende Robert Pacher (53) übernimmt die Nachfolge von Erich Scheriau, der nach 42 Jahren Berufstätigkeit am 1. Mai 2022 in den Ruhestand wechselt.

Robert Pacher ist gelernter Tapezierer und Raumausstatter Meister. Er verfügt über 20 Jahre Vertriebserfahrung in der Industrie sowie im Großhandel und ist in der Branche bestens vernetzt. Robert Pacher wird bei Stauf zunächst für folgende Regionen zuständig sein: Steiermark, Burgenland, Kärnten, Salzburger Land und für ein Teilgebiet von Wien.