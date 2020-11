23.11.2020

Stabiles Wachstum bei Fugenmörtel, Spachtelmasse & Co.

Der deutsche Markt für Fliesenkleber, Fugenmörtel und Spachtelmassen wächst robust. Im Jahr 2020 erwarten die Hersteller ein Umsatzplus von mehr als vier Prozent, zeigen aktuelle Daten einer Marktstudie des Marktforschungsinstituts "Branchenradar.com Marktanalyse".

Marktentwicklung Fliesenkleber, Fugen- & Spachtelmassen total in Deutschland | Herstellerumsatz in Mio. Euro - © BRANCHENRADAR Fliesenkleber, Fugen- & Spachtelmassen in Deutschland 2020

Im Jahr 2020 schlittert die deutsche Wirtschaft in die tiefste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg, doch am Bau laufen die Geschäfte, als ob es keine Krise gäbe. Infolge entwickelt sich auch das Geschäft der Bauchemie ungebremst. Laut aktuellem "Branchenradar" erhöhen sich bei Fliesenkleber, Fugenmörtel und Spachtelmassen in Deutschland 2020 im heurigen Jahr die Herstellererlöse am deutschen Markt – bei moderat steigenden Preisen – konstant um 4,3 Prozent gegenüber Vorjahr auf insgesamt 1.010 Millionen Euro.

Zuwächse gibt es sowohl im Neubau als auch im Renovierungsgeschäft, vor allem aber im Objektbau. Der Umsatz auf Baustellen des Geschoßwohnbaus wächst um 19 Millionen Euro (+6,6% geg. VJ), in Projekten des Nicht-Wohnbaus um knapp 18 Millionen Euro (+4,1% geg. VJ).

Vom Wachstum profitieren alle Produktgruppen. Gegenüber 2019 steigen die Herstellerumsätze mit fliesenbezogenen Produkten (Fliesenkleber, Fugenmörtel) um knapp vier Prozent, bei Wandspachtelmassen um annähernd fünf Prozent und bei Bodenmassen um rund sechs Prozent.

Auch im kommenden Jahr ist mit einem substanziell wachsenden Markt zu rechnen. "Branchenradar.com Marktanalyse" geht von einem Umsatzanstieg von etwa drei Prozent aus. Danach flacht die Dynamik voraussichtlich etwas ab.