06.07.2022

Sika Technology Center in Stuttgart eröffnet

Nach 20 Monaten Bauzeit wurde am 4. Juli 2022 das Technology Center der Sika Deutschland GmbH am Standort Stuttgart eröffnet. In attraktiver Arbeitsumgebung und modernen Laboren können nun weiterhin leistungsfähige und nachhaltige Produkte entwickelt werden.

Jochen Grötzinger (Head Research & Development Germany), Dr. Thomas Pusel (Head Research & Development Stuttgart), Patricia Heidtman (Chief Innovation and Sustainability Officer und Mitglied der Konzernleitung),... - © Sika Deutschland GmbH

Am Standort Stuttgart werden hauptsächlich Bodenbeschichtungen für dekorative und industrielle Anwendungen sowie Abdichtungssysteme entwickelt. Das neue Technology Center ist eines von 39 globalen Technologiezentren. Hier werden konzernrelevante, langfristige Forschungsprogramme verantwortlich geführt und die Entwicklung zukunftsfähiger Lösungen vorangetrieben. „Es ist die Bestimmung unseres neuen Technology Center, besonders verantwortungsvolle Beiträge für die Herausforderungen der Zukunft in Bezug auf Nachhaltigkeit zu finden“, betonte Joachim Straub, Geschäftsführer der Sika Deutschland GmbH, bei der Eröffnung vor rund 80 Gästen. „Wir sehen uns als Wegbereiter und entwickeln Lösungen, um Beiträge zur Reduktion von CO 2 , Energie, Abfall und Wasserverbrauch zu leisten. Der Forschung und Entwicklung hier am Standort Stuttgart als technisches Rückgrat des weltweiten Zielmarktes Flooring wünsche ich weiterhin viel Erfolg und Mut zur Innovation.“

Das neue Technology Center verbindet Effizienz mit Effektivität. Der Sika Konzern hat insgesamt rund 10 Millionen Euro in die Forschung & Entwicklung (F&E) am Standort Stuttgart investiert. „Das ist ein starkes Signal und natürlich auch eine Verpflichtung für uns, weiterhin innovative Lösungen und nachhaltige Produkte für unsere Kunden bereitzustellen“, sagte Jochen Grötzinger, Head Research & Development Germany der Sika DE. „Hier am Standort Stuttgart entwickeln wir nicht nur Produkte für den deutschen Markt, sondern Technologieplattformen und Produktfamilien, die global ausgerollt werden.“