16.02.2022

Shirin Ham unterstützt das Pallmann Marketing

Shirin Ham verstärkt seit Februar das Marketingteam bei Pallmann. Sie wird sich um die Kommunikation mit den Kunden in Deutschland und in Österreich kümmern.

Shirin Ham verstärkt das Pallmann-Marketing-Team. - © Pallmann

Daneben ist Shirin Ham ab sofort auch Ansprechpartnerin für die Mitglieder der Marketingoffensive Parkettprofi . Nach ihrer Ausbildung zur Medienkauffrau studierte sie an der DHBW Mosbach Online-Medien. Durch die Verknüpfung aus Theorie und Praxis konnte Shirin Ham bereits während Ausbildung und Studium Marketingerfahrungen in verschiedenen Unternehmensbereichen sammeln. Neben betriebswirtschaftlichen Marketingkenntnissen bringt Shirin Ham Erfahrungen in Mediengestaltung sowie Web-Design mit.