06.07.2021

Sharkgroup jetzt mit dreifacher Power

Die Unternehmensgruppe Sharkgroup AG legt per 1. Juli 2021 das Aussendienstteam der drei Firmen enia flooring international ag, Direct Handling AG und Profloor AG zusammen. Die Kunden sollen dadurch intensiver von der geballten Power einer in der Branche einzigartigen Firmenkonstellation profitieren.

Seit September 2020 vereint die Sharkgroup neun erfolgreiche Unternehmen der Bodenbelagsindustrie. Jedes Member der Gruppe ist dabei bekannt für innovative Ansätze, führend in seinem Bereich und macht die Sharkgroup zum Partner für sämtliche Themen rund um den Boden. Die Stärken der einzelnen Firmen werden in der Unternehmensgruppe gebündelt und erzeugen Synergien und einen Erfahrungs-Pool, der in der Branche einmalig ist. Kunden haben somit nur noch einen zentralen Ansprechpartner für all diese AGs.