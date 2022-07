07.07.2022

Sharkgroup baut Bodenkompetenzzentrum nahe Zürich

Mit der 30-Millionen-Ivestition stellt der Firmenzusammenschluss aus der Schweizer Fußbodenszene die Weichen auf Expansion.

Nahe Zürich entsteht das neue Kompetenzzentrum der Sharkgroup. - © Sharkgroup

Die Sharkgroup vereint neun Unternehmen aus allen Bereichen der Bodenbelagsindustrie darunter die Firmen Enia und Profloor. Die Kooperation investiert jetzt rund 30 Millionen Franken in ein eigenes Bodenkompetenzzentrum nahe dem Flughafen Zürich und stellet damit die Weichen auf Expansion. Auf vier Etagen, einer Fläche von über 14’000m² und einem Bauvolumen von 84’000m³ entsteht ein Labor für Qualitätssicherung und Eingangskontrolle, das neue Schulungszentrum sowie Lager- und Büroflächen. Auch ein moderner Showroom zur Präsentation des Belags- und Sockelportfolios ist in Planung.

Während der Firmensitz, die Hauptverwaltung und auch der Profloor Abhol-Shop am Stammsitz in Uster im Kanton Zürich bleiben, werden die aktuell regional verteilten drei Lagerflächen der Sharkgroup Firmen am neuen Standort zu einem Großlager gebündelt.