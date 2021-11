15.11.2021

Schlau jetzt auch in Nürnberg vertreten

Seit 8. November bietet der Großhandel Schlau in einem modernen Handwerkermarkt in Nürnberg sein umfangreiches Sortiment sowie seine Serviceleistungen für gewerbliche Kunden an.

Der moderne Handwerkermarkt in Nürnberg wurde am 8. November 2021 an der Würzburger Straße 93 eröffnet. - © Schlau

Nach umfangreichen Umbau- und Einrichtungsarbeiten präsentiert der Schlau Großhandel den Profi-Kunden nun im neuen Handwerkermarkt an der Würzburger Straße 93 von Montag bis Donnerstag von 07:00 bis 16:30 Uhr sowie am Freitag von 07:00 bis 14:00 Uhr auf circa 700 Quadratmetern ein vielseitiges Sortiment rund um die Raumgestaltung. Das Ausstellungsspektrum beinhaltet aktuelle Produkte, Trends und Innovationen aus den Bereichen Farben, Tapeten, Bodenbeläge, Werkzeuge, Bauchemie, Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) und Zubehör.

Die gewerblichen Kunden können darüber hinaus auch auf vielfältige Serviceleistungen zurückgreifen, wie den Farben-Misch-Service oder auf die Unterstützung durch den firmeneigenen Lieferservice über die Schlau Logistik.

Um den Profi-Kunden bundesweit eine ansprechende und zeitgemäße Verkaufsfläche bieten zu können, wird die Modernisierung der Handwerkermärkte kontinuierlich vorangetrieben und es kommen neue Standorte – wie jetzt in Nürnberg oder zuvor in Heilbronn (Eröffnung am 23. Februar 2021) – hinzu. Schlau ist mittlerweile mehr als 60 Mal in Deutschland zu finden.