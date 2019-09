20.09.2019

Repac/MFlor: Tensfeldt neuer Gebietsverkaufsleiter

Seit Mitte September 2019 ist André Tensfeldt für Repac/MFlor als Gebietsverkaufsleiter im Vertrieb unterwegs.

André Tensfeldt übernimmt das Verkaufsgebiet Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Teile Brandenburgs. - © Repac

André Tensfeldt übernimmt die Regionen Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Teile Brandenburgs und darüber hinaus Verantwortung im Key Account, heißt es in einer Mitteilung von Repac Montagetechnik. Tensfeldt hat demnach in seinen bisherigen beruflichen Stationen einen guten Einblick in die Bodenbelagsbranche bekommen und verfügt über umfangreiche Produktkenntnisse im Bereich Profile, Unterlagen und Boden.