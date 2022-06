13.06.2022

Ralph Spielmann übernimmt Geschäftsbereichsleitung bei Sika

Zum 1. Juli 2022 übernimmt Ralph Spielmann die Geschäftsbereichsleitung für den Bereich Handel und Bau der Sika Deutschland. Zuletzt war er als General Manager in Norwegen tätig.

Ralph Spielmann leitet zum 1. Juli 2022 den Geschäftsbereich Handel Bau bei Sika Deutschland. - © Sika Deutschland GmbH

Der Schweizer Ralph Spielmann ist bereits seit 2007 für Sika tätig und sammelte im Rahmen von diversen Führungsfunktionen, auch internationale Erfahrungen. Nach seiner Tätigkeit als General Manager in Norwegen wechselt er nun in die deutsche Landesgesellschaft. Ab dem 1. Juli wird Spielmann die Geschäftsbereichsleitung für den Bereich Handel Bau übernehmen und damit die Nachfolge von Werner Schwerdt antreten. Schwerdt geht zum 30. Juni 2022 in den Ruhestand.

Spielmanns neuer Geschäftsbereich umfasst bauchemische Produkte sowie Beratungs- und Serviceleistungen für den professionellen Fachhandel. „Wir freuen uns, dass wir mit Ralph Spielmann eine erfahrene Führungskraft für die Nachfolge des anspruchsvollen Geschäftsbereichs Handel Bau gewinnen konnten“, sagt Sika Geschäftsführer Joachim Straub. "Werner Schwerdt hat in seiner über 30-jährigen Tätigkeit einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg unserer Handelsaktivitäten geleistet und diese maßgeblich geprägt. Wir wünschen ihm für seine private Lebensphase weiterhin alles Gute."