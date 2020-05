05.05.2020

Proline Systems baut digitales Marketing aus

Stephanie Lang übernimmt in Zukunft die Online-Kommunikation des Spezialisten für Boden- und Fliesenprofile aus Boppard.

Stephanie Lang. - © Proline Systems

Stephanie Lang soll künftig die Social-Media-Aktivitäten bei Proline Systems ausbauen und damit neue Wege der Unternehmenskommunikation bestreiten. Zu ihren Aufgaben zählen unter anderem die Verwaltung der Instagram- und Facebookseite von Proline sowie der Ausbau des Youtube-Kanals.

Lang studierte Handelsmanagement an der Hochschule Worms und beschäftigte sich dabei intensiv mit digitalen Technologien am Point of Sale als Chance für den Handel. „Ich freue mich auf die spannende Aufgabe, unsere Produkte auf digitalen Kanälen zu platzieren und damit die klassischen Wege zu ergänzen“, so Stephanie Lang. Für Marketingleiterin Stefanie Präuner-Zakrzewski ist es „ein entscheidender Vorteil, wenn junge Digital Natives ihre Impulse in allen Bereichen der Unternehmenskommunikation geben.“ Zur YouTube Vorstellung von Stepahnie Lang geht es hier.