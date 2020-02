03.02.2020

Proline: Maik Pfaffenbach neuer Gebietsverkaufsleiter

Maik Pfaffenbach ist für Proline als neuer Gebietsverkaufsleiter in Nordhessen, Ostwestfalen, Niedersachsen und Thüringen unterwegs.

Maik Pfaffenbach ist neuer Proline-Gebietsverkaufsleiter für die Regionen Nordhessen, Ostwestfalen, Niedersachsen und Thüringen. - © Proline Systems

Proline hat mit Maik Pfaffenbach einen neuen starken Mann in der Vertriebsmannschaft unter Vertrag genommen. Der gebürtige Nordhesse kennt die Branche: Seine Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel absolvierte er bei der Raiffeisen Warenzentrale, wechselte später als kaufmännischer Angestellter der W&L Jordan GmbH in den Außendienst für Bauelemente und Bodenbeläge.



Pfaffenbachs Schwerpunkt liegt nicht nur auf den Bereich Boden und Fliesen, sondern er will auch den Terrassenbau verstärkt in den Fokus rücken.



Verkaufsleiter Hilmar Kusmierz freut sich auf die Zusammenarbeit: "Maik Pfaffenbach passt perfekt zu unserem Anspruch, Produkte nicht nur stetig neu zu denken, sondern Sie auch kompetent nach außen zu vertreten."