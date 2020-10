15.10.2020

Proline: Geschäftsführer Bartolovic verlässt Unternehmen

Nach vier Jahren Tätigkeit als Geschäftsführer wird Martin Bartolovic Ende des Jahres die Proline Systems GmbH in Boppard verlassen. Unternehmensgründer Karl-Heinz Fiedler übernimmt wieder alleine das Ruder.

Martin Bartolovic verlässt nach vier Jahren als Geschäftsführer das Unternehmen Proline. - © Heinze

Martin Bartolovic, der vormals als Objektleiter beim SBM-Verlag in Kempten tätig war, hat das Bopparder Unternehmen innerhalb dieser vier Jahre mit Engagement und vielen innovativen Projekten persönlich und fachlich bereichert, heißt es dazu in einer Mitteilung von Proline.

Zu seinen wichtigsten Erfolgen zählt unter anderem die vertriebliche Neustrukturierung des Unternehmens sowie der Aufbau einer modernen Außendarstellung, insbesondere im Zeichen der fortschreitenden Digitalisierung. "Martin Bartolovic hat Proline ein neues, dynamisches Profil verliehen, dafür sind wir ihm dankbar und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", so Karl-Heinz Fiedler, Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter von Proline.

Karl-Heinz Fiedler (s. Bild unten), der das Unternehmen vor 25 Jahren gegründet hat, übernimmt nun wieder alleinig das Ruder.

© Proline Systems

„Mit einer großen Portion Enthusiasmus sowie dem nötigen Respekt gegenüber einer ungewöhnlichen gesamt-wirtschaftlichen Lage in Deutschland sowie unseren wichtigsten Exportmärkten, blicken wir stärker denn je in die Zukunft“ so Fiedler.