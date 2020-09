28.09.2020

Project Floors bezieht neues Lager in Kerpen

Das neue Zentrallager des Logistikpartners Logwin verbessert die Lieferfähigkeit des Designbodenherstellers Project Floors.

Das neue Lager von Project Floors in Kerpen. - © Project Floors

Project Floors blickt seit der Unternehmensgründung auf eine verlässliche Partnerschaft mit dem Logistik Dienstleister Logwin zurück. Im März 2020 wurden die drei Kölner Standorte – in allen dreien lagerten Beläge von Project Floors - in einem Neubau in Kerpen vor den Toren Kölns zusammengefasst. Das neue Lager umfasst 17.000 qm Lagerfläche mit ca. 22.900 Palettenstellplätzen. Durch 16 Rampentore und drei ebenerdige Tore kann die Ware angedient werden.

Zoran Stopar, Geschäftsführer bei Project Floors, ist begeistert. „Für uns als Unternehmen war es wichtig, dass die gute Lieferfähigkeit von Project Floors weiter verbessert wird. Mit der deutlich größeren Lagerkapazität und der viel höheren Frequenz bei den Wareneingängen unserer Container haben wir das auch realisieren können.“