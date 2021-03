04.03.2021

Profloor: Alberto Guerra neu im Verkaufsteam

Mit Alberto Guerra erweitert die schweizer Profloor AG das Team im Shop um einen weiteren Bodenbelagsprofi. Seit März 2021 erweitert der gelernte Bodenleger mit fundierten Berufserfahrungen die Mannschaft rund um Geschäftsführer Stefan Truttmann.

Alberto Guerra verstärkt das Team im Profloor-Shop in Uster. - © PROFLOOR AG

Alberto Guerra (27) ist gelernter Bodenleger und verfügt über mehrjährige, fundierte Berufserfahrung. Er ist zweisprachig aufgewachsen und wird die Kundschaft in Deutsch sowie Spanisch bedienen können.

Seit mehr als 25 Jahren ist die Schweizer Profloor AG mit Bodenleger-Werkzeug und Zubehör vertreten. Mit Profi-Werkzeugen, Bodenlegerzubehör und einem Maschinenpark hat sich das Unternehmen am Markt etabliert und ist weiterhin auf Wachstum ausgerichtet, unter anderem in der Offline-Präsenz. Im neu gestalteten und vergrößerten Shop in Uster laufen alle Anfragen zusammen, außerdem werden Schulungen durchgeführt oder die neuesten Maschinen demonstriert.