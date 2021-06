28.06.2021

PCI: Markus Spießl neuer Vertriebsdirektor Deutschland

Die PCI richtet ihren Vertrieb im Kernmarkt Deutschland noch marktnäher aus: Markus Spießl hat am 01.06.2021 die Verantwortung als PCI-Vertriebsdirektor Deutschland übernommen.

PCI-Vertriebsdirektor Deutschland Markus Spießl - © PCI

Markus Spießl berichtet in dieser Funktion an Marc C. Köppe, Vorsitzender der Geschäftsführung bei PCI.

Spießl hat seit Juli 2017 die Position des PCI-Vertriebsleiters Süd inne und übernahm zum 01.06.2021 die neu geschaffene Position als PCI-Vertriebsdirektor Deutschland. Sein neuer Verantwortungsbereich umfasst die Vertriebsregionen Süd, West und Nord-Ost, den Bereich DIY/ Construction/ Sales Excellence sowie das Ressort Customer Management.

Den Schwerpunkt seiner neuen Aufgabe sieht er darin, die Vertriebsaktivitäten im deutschen Kernmarkt noch stärker zu bündeln, um das Wachstum in diesem Markt noch stärker voranzutreiben und vor allem noch mehr Neukundengeschäft zu generieren.