22.07.2019

PCI-Gruppe: Neues Lieferzentrum in Augsburg

Am PCI-Standort in Augsburg werden die Verladekapazitäten mit 1.200 neuen Lagerplätzen und vier weiteren LKW-Laderampen weiter ausgebaut.

Marc C. Köppe (re.) und Frank Rösiger "enthüllen" in Augsburg die Bautafel zum jüngsten PCI-Investitionsvorhaben. - © Heinze

Das neue, technisch hochmoderne Lieferzentrum der PCI-Gruppe mit rund 2.300 zusätzlichen Quadratmetern Fläche wird über automatische Palettenförderanlagen an die bestehende Logistikinfrastruktur angebunden. Die Bauarbeiten starten im Herbst 2019. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme ist bis Herbst 2020 geplant. Die Investitionssumme liegt "im hohen einstelligen Millionenbereich“.

"Die Weichen der PCI-Gruppe mit den Marken PCI und Thomsit stehen klar auf Wachstum", erklärt Marc C. Köppe, Vorsitzender der Geschäftsführung PCI Gruppe. "Nach den umfangreichen, im vergangenen Jahr fertiggestellten Investitionen in unsere Lieferzentren und Produktionsanlagen in Hamm und Wittenberg haben wir seit 2017 an allen Produktionsstandorten der PCI Gruppe in Deutschland erheblich investiert. Mit dem neuen Lieferzentrum in Augsburg erweitern wir jetzt auch an unserem Hauptsitz die logistische Infrastruktur und sorgen dafür, dass wir den in der Branche bekannt hohen Premium-Lieferservice bei gleichzeitigem Absatzwachstum auch in Zukunft flächendeckend halten und sogar noch ausbauen können.“

PCI-Kunden sollen aufgrund der zusätzlichen Lager- und Beladungskapazitäten künftig von einer schnelleren, flexibleren und zuverlässigeren Belieferung mit PCI- und Thomsit-Produkten profitieren. Gleichzeitig will die PCI-Gruppe ihre nach eigenen Angaben führende Position als Hersteller bauchemischer Produkte im deutschsprachigen Raum stärken.

Hamm: Hochleistungsfähige Eimer-Abfüllanlage

Auch am Standort Hamm wird nochmals deutlich investiert. Geplant ist eine Verdoppelung der Abfüllkapazität für Pulverstoffe im Eimer. Die neue hochleistungsfähige Abfüllanlage füllt, verschließt und palettiert automatisch bis zu 500 Eimer pro Stunde.

"Modernste digitale Prozesse und die Investition in eine zukunftsfähige logistische Infrastruktur zeichnen die Wachstumsstrategie der Marken PCI und Thomsit aus. Damit sichern wir die Arbeitsplätze an allen unseren Standorten und schaffen die Grundlage für weitere“, sagt Frank Rösiger, technischer Geschäftsführer PCI-Gruppe.