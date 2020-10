07.10.2020

Parador: Neue Verantwortlichkeiten im Management

Jens Winnemöller hat zum 01. September 2020 die Leitung des Produktmanagements bei Parador übernommen. Reinhard Krüger verantwortet seit dem 16. September 2020 den Bereich Personal.

Neu bei Parador: Jens Winnemöller (rechts) und Reinhard Krüger. - © Parador

Als neuer Head of Product Management verantwortet Jens Winnemöller die Gesamtleitung des Produktmanagements bei Parador und berichtet in dieser Funktion direkt an Geschäftsführer und CSO Stefan Kükenhöhner. Jens Winnemöller ist Dipl.-Wirtschaftsingenieur und Dipl.-Holzingenieur und kann auf langjährige Erfahrung in den Bereichen Produktmanagement, Sales und Business Development zurückblicken.

Die Stelle des Personalleiters wird zukünftig von Reinhard Krüger verantwortet, der in dieser Funktion an Geschäftsführer und CTO Hendrik Voß berichtet. Der 49-jährige Diplom-Kaufmann hat langjährige Erfahrung als Personalmanager in verschiedenen Industrieunternehmen. In den vergangenen zehn Jahren war der Münsteraner als Personalleiter Zentral- und Osteuropa bei der Armstrong Building Products GmbH (heute Knauf-Gruppe) für verschiedene Standorte (Produktion, Vertriebsteams und Customer Service) tätig.