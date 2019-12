09.12.2019

Parador: Markus Ehler übernimmt Vertriebsleitung

Zum 1. Januar 2020 wird Markus Ehler die Leitung der Vertriebsregion Deutschland/Österreich der Parador GmbH übernehmen. In dieser Position berichtet er direkt an CSO Stefan Kükenhöhner.

Markus Ehler übernimmt die Vertriebsleitung für Deutschland und Österreich bei Parador. - © Parador

Bereits seit Sommer 2019 steuerte Markus Ehler kommissarisch die Vertriebsleitung in Deutschland/Österreich nach dem Ausscheiden von Michael Becker, heißt es in einer Mitteilung von Parador. Der 51-Jährige ist bereits seit 1997 in verschiedenen Positionen für Parador tätig, zuletzt als Vertriebsleitung DIY. Die interne Umstrukturierung des Vertriebs in der Region Deutschland/Österreich wurde von Ehler jüngst maßgeblich vorangetrieben.

„Die erfolgreiche Entwicklung der Region und die bisher erzielten Zuwachsraten in den verschiedenen Kanälen sprechen für sich. Daher freuen wir uns, Markus Ehler dauerhaft für diese Position verpflichten zu können“, erklärt CSO Stefan Kükenhöhner.