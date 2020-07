22.07.2020

Parador: Lubert Winnecken wechselt in den Beirat

Nach mehr als 15 Jahren in der Geschäftsleitung von Parador hat Lubert Winnecken (53) entschieden, sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Zum 1. Oktober 2020 wechselt er in den neu geschaffenen Beirat der Parador Holding GmbH.

Lubert Winnecken geht als Vorsitzender der Parador Geschäftsführung und wechselt in den Beirat. - © Parador

Lubert Winnecken wird ab Anfang Oktober 2020 als Geschäftsführer und CEO die Gesamtleitung einer mittelgroßen Unternehmensgruppe in einer anderen Branche übernehmen. Die beiden derzeitigen Geschäftsführer Stefan Kükenhöhner (CSO) und Hendrik Voß (CTO) werden das operative Geschäft zusammen mit Ulrich Ketteler (Leitung Finanzen) ab dem 01.10.2020 leiten. Winnecken trifft im Beirat der Parador Holding GmbH auf Dhirup Roy Choudhary, den indischen Gesellschaftervertreter und Geschäftsführer/CEO der HIL-Group.

Mit seinem Einstieg Mitte 2005 bei Parador hat der gelernte Diplom-Wirtschaftsingenieur die Expansion und Internationalisierung von Parador vorwärts getrieben und konnte mit seinem Team das Unternehmen insbesondere als Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO) deutlich weiterentwickeln. Unter seiner Führung entwickelte sich Parador nach eigenen Angaben zur bekanntesten Endverbrauchermarke im Segment Boden in Deutschland. Gleichzeitig gingen die angestrebten Strategien in Deutschland, Europa und in Übersee auf. Dabei legte er größten Wert auf den Ausbau der Infrastruktur des Unternehmens durch kontinuierliche Investitionen in Produkt-Know-How, Fertigung und logistische Kompetenz.

Winnecken gestaltete zudem 2016 das Herauslösen aus der Hüls-Unternehmensgruppe federführend hin zur eigenständigen Parador-Unternehmensgruppe, erst im Rahmen des Hauptgesellschafters NordHolding und dann seit 2018 mit der HIL-Group (Indien) als langfristig orientiertem Gesellschafter.