11.01.2021

Pallmann: Neuer Fachberater für südliches Nordrhein-Westfalen

Patrick Ewald (geb. Strzesnicki) übernimmt als neuer Pallmann-Fachberater ab sofort das Gebiet Nordrhein-Westfalen Süd, das zuletzt von Siegfried Geppert betreut wurde.

Patrick Ewald ist neuer Pallmann-Fachberater für das südliche Nordrhein-Westfalen. - © Pallmann

Patrick Ewald bringt seit jeher große Begeisterung für den Werkstoff Holz mit. Besonders faszinierend an diesem Material findet er die Vielfältigkeit in den Einsatzmöglichkeiten sowie die Gestaltungsmöglichkeiten, die Holz bietet. Nach der Ausbildung zum Parkettleger vertiefte er sein Wissen rund zehn Jahre lang bei kfs Köhne Floorsystems in Ratingen, wo er mit Parkett sowie Bodenbelägen aller Art arbeitete. Weitere Station seines Werdegangs war Parkett Dietrich in Wuppertal.

Nach seiner Meisterprüfung in Gießen und Ehingen sammelte er erste Erfahrungen im Leiten von Projekten bei Bock-Interfloor in Düsseldorf. Anschließend wechselte er in die Industrie und war zuletzt als Gebietsverkaufsleiter bei Junckers tätig.