18.02.2020

Pajarito: Neuer Standortleiter in Mettmann

Der Standort von Pajarito in Mettmann hat seit 1. Februar eine neue Leitung. Marcus Behrens verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. März 2020.

Dr. Matthias Niewind, neuer Standortleiter für Pajarito in Mettmann - © Uzin Utz Group

Als Nachfolger hat Dr. Matthias Niewind hat zum 1. Februar 2020 die Standortleitung für Pajarito in Mettmann übernommen. Sein Aufgabengebiet umfasst die Koordination von strategischen Weichenstellungen der Marke Pajarito sowie die Einhaltung von Qualitätsstandards in diesem Bereich. Mit Dr. Niewind gewinne der Hersteller für Qualitätswerkzeuge für das Bauhandwerk einen erfahrenen Profi mit langjähriger Führungserfahrung im Umfeld der Montage- und Fertigungstechnik, heißt es in iner Mitteilung. Der 51-jährige promovierte Maschinenbauingenieur mit Zusatzqualifikation zum Entwicklungs- und Konstruktionsmanager besitzt rund 25 Jahre Führungserfahrung in produzierenden Unternehmen. Seine internationale Erfahrung rundet sein Profil ab.