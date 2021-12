01.12.2021

Oliver Kluge verlässt Amtico

Oliver Kluge, seit 2002 European Sales und Marketing Director und Mitglied des Vorstands, verlässt Amtico zum Ende des Jahres.

Oliver Kluge wird Amtico zum 31.12.2021 verlassen. - © Amtico International

Oliver Kluge war in den 30 Jahren seiner Tätigkeit für das Unterehmen maßgeblich am Wachstum und Erfolg von Amtico Internatioal in verschiedenen Positionen beteiligt. Jonathan Duck, CEO von Amtico sagt: „Oliver war eine Schlüsselfigur im Team und spielte eine entscheidende Rolle in der Entwicklung von Amtico. Ich möchte ihm persönlich für seinen Einsatz, seine Leistung und seine Professionalität über all die Jahre danken und wünsche ihm viel Erfolg für die Zukunft.“

Phil Southall, aktueller UK Sales Director, wird die Position des Amtico Sales Directors übernehmen und damit verantwortlich für die Märkte in Europa und UK sein. Southall begann seine Karriere in der Bodenbelagsbranche als Managing Director bei Tate Access Floors Europe. Eine weitere Station war Gerflor, wo er die Positionen des Directors und General Managers bekleidete.