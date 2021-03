17.03.2021

Oeti wechselt Standort

Nach rund 45 Jahren am Standort in der Spengergasse in Wien bezog das OETI neue Geschäftsräume im Wiener Gemeindebezirk Liesing.

Das neue Hauptquartier des Oeti in Liesing wird klimaneutral betrieben. - © Oeti

Das neue Hauptquartier des Insituts breitet sich auf 2.500 Quadratmeter Fläche für bis zu 75 Mitarbeiter aus. Dem Oeti und seiner Muttergesellschaft, der Schweizer Testex AG war es ein Anliegen, das neue Oeti-Hauptquartier in Niedrigenergiebauweise zu errichten und CO 2 -neutral zu betreiben. Innerhalb der Testex AG bildet das OETI-Hauptquartier nach eigenen Angaben den zweiten vollwertigen Laborstandort.

Das Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH wurde vor fast 55 Jahren gegründet und ist ein Prüfungsinstitut für Textilien, persönliche Schutzausrüstungen und Fußbodentechnik mit Hauptsitz in Wien und 13 weiteren Niederlassungen weltweit.