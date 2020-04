27.04.2020

Österreichisches Bodenlegerforum: Corona-Ticker

Hier gibt es laufend aktualisierte Beiträge und Informationen der bwd-Redaktion Österreich zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf die Fußbodenbranche.

service & more und Corona: Ein Statusbericht von Christian Wimmer

(27.04.2020) Die österreichische Wirtschaft soll in den nächsten Wochen wieder langsam hochfahren. Was dies für den österreichischen Einrichtungsmarkt bedeutet und vor welchen Herausforderungen die Raumausstatter stehen, kommentiert Mag. Christian Wimmer, Geschäftsführer von service & more hier.

Besko bietet weiterhin alle Serviceleistungen

(16.04.2020) Das Netzwerk Besko Interieur hält den Betrieb in der Zentrale in Salzburg aufrecht und bietet seinen Partnern weiterhin sämtliche Service-Leistungen in gewohnter Qualität an. Zwei Teams in der Fakturierungs-Abteilung stellen die Zentralfakturierung sicher – alle restlichen MitarbeiterInnen erledigen ihre wichtigsten Aufgaben im Home Office. Für Produktauskünfte und sämtliche Fragen der Mitglieder und Lieferanten stehen die Produktmanager gewohnt professionell zur Verfügung. „Somit gewährleisten wir auch in Krisen-Zeiten Stabilität und Sicherheit für unsere Partner“, berichtet Geschäftsführer Roland Simmer.

Umsatzeinbrüche hat Besko Interieur bereits verbucht, „diese sind zum Glück jedoch nicht so hoch, wie wir es im Vorfeld vermutet haben“, erläutert Simmer. „Unsere Partner sind in ihrer Region sehr gut strukturiert.“

Als glücklichen Zufall sieht Roland Simmer den Launch der Besko-App vor der Corona-Krise – diese wurde für sämtliche Mitglieder und Lieferanten entwickelt. Mit dieser App haben die Besko-Partner jederzeit und an jedem Ort Zugriff auf sämtliche individuelle Geschäftsprozesse, Finanzabwicklungen und Serviceleistungen des Netzwerks. Simmer: „Wir werden unsere Partner nach wie vor tatkräftig unterstützen und weitere Maßnahmen setzen, um gemeinsam als Gruppe gestärkt aus der Corona-Krise zu treten.“

Video: Chancen in Zeiten der Krise

(03.04.2020) Das öffentliche Leben ist lahmgelegt, die österreichischen Bodenleger dürfen jedoch arbeiten. Was sich aus dieser Situation machen lässt, erklärt Bundesinnungsmeister Ing. Georg Mayrhofer in einem weiteren Video: Hier klicken.

Video: Bundesinnungsmeister Georg Mayrhofer zur Corona-Krise

(01.04.2020) Bundesinnungsmeister Georg Mayrhofer wendet sich mit Informationen zur Corona-Krise an die österreichische Bodenleger-Familie. Das komplette Video gibt's hier.

WKO: Schutzmasken für Unternehmen

(31.03.2020) Die Wirtschaftskammer organisiert FFP2-Schutzmasken für Unternehmen. Details dazu enthält der WKO-Newsletter: hier klicken.

Zur Lage im Bodenlegerhandwerk

(30.03.2020) In einem aktuellen Kommentar zur Lage appelliert Österreichredakteur Thomas Mayrhofer an den Durchhaltewillen und sieht für die Bodenleger sogar Chancen in der Krise. Lesen Sie hier den "Standpunkt" von Thomas Mayrhofer.

WKO informiert zum Härtefall-Fonds

(30.03.2020) Die WKO informiert zum Härtefall-Fonds: Antragstellung ab heute 17 Uhr. Alle Infos hier: