03.04.2020

Österreichisches Bodenlegerforum: Corona-Ticker

Hier gibt es laufend aktualisierte Beiträge und Informationen der bwd-Redaktion Österreich zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf die Fußbodenbranche.

© bwd

Neues Video:

(03.04.2020) Das öffentliche Leben ist lahmgelegt, die österreichischen Bodenleger dürfen jedoch arbeiten. Was sich aus dieser Situation machen lässt, erklärt Bundesinnungsmeister Ing. Georg Mayrhofer in einem weiteren Video: Hier klicken.

Video: Bundesinnungsmeister Georg Mayrhofer zur Corona-Krise

(01.04.2020) Bundesinnungsmeister Georg Mayrhofer wendet sich mit Informationen zur Corona-Krise an die österreichische Bodenleger-Familie. Das komplette Video gibt's hier.

WKO: Schutzmasken für Unternehmen

(31.03.2020) Die Wirtschaftskammer organisiert FFP2-Schutzmasken für Unternehmen. Details dazu enthält der WKO-Newsletter: hier klicken.

Zur Lage im Bodenlegerhandwerk

(30.03.2020) In einem aktuellen Kommentar zur Lage appelliert Österreichredakteur Thomas Mayrhofer an den Durchhaltewillen und sieht für die Bodenleger sogar Chancen in der Krise. Lesen Sie hier den "Standpunkt" von Thomas Mayrhofer.

WKO informiert zum Härtefall-Fonds

(30.03.2020) Die WKO informiert zum Härtefall-Fonds: Antragstellung ab heute 17 Uhr. Alle Infos hier: