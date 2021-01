25.01.2021

Object Carpet und Toucan-T verschmelzen

Die beiden Schwesterunternehmen Object Carpet aus Denkendorf bei Stuttgart und Toucan-T in Krefeld werden ab März 2021 in einer neuen Gesellschaft zusammengeführt, die im Markt unter Object Carpet auftritt.

Daniel Butz, Geschäftsführer Object Carpet, und Oliver Loskant, Geschäftsführer TOUCAN-T. - © OBJECT CARPET

Künftig sollen vier Säulen die neue Leitungsebene im Management bilden: Daniel Butz (Geschäftsführer Vertrieb und Marketing), Oliver Loskant (Geschäftsführer Inhouse Consulting), Lars Engelke (Geschäftsführer Produkt und Produktion) und Marc Kaminski (Geschäftsführer Unterstützende Funktionen/Einkauf, IT, Finanzen).

Von diesem Schritt verspricht sich das Unternehmen zahlreiche Synergie-Effekte, heißt es in einer Mitteilung. Als eigenständiges Unternehmen ist Toucan-T bislang mit eigenen Markenauftritt, Vertriebsteam, individuellen Kollektionen sowie einer am Standort Krefeld angesiedelten Produktion unterwegs. Während heute jedoch beide Unternehmen weitgehend parallel an ihren Produkten, Projekten und Prozessen arbeiten, soll dies ab März 2021 gemeinsam und Hand in Hand geschehen. In den ersten drei Monaten werden die Kollektionen beider Firmen zwar unter einem Dach, aber zunächst noch parallel vertrieben. Ab Sommer 2021 wird dann eine gemeinsame Kollektion vermarktet, ausschließlich unter der Marke "OBJECT CARPET".

In der Toucan-T-Zentrale soll dann eine gläserne Manufaktur mit Showroom und Akademie entstehen. Wie schon jetzt am Object Campus am Standort Denkendorf können dort Kunden die Marken und Produkte hautnah erleben. Parallel dazu ist in Krefeld der Aufbau einer Produktionsanlage für 100% recycelbare Produkte vorgesehen.