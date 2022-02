18.02.2022

nora systems: Team Österreich unter neuer Leitung

Stefan Kaltenböck hat im Februar als Verkaufsleiter die Nachfolge von Reinhold Mayer angetreten, der das österreichische Team als Geschäftsführer 13 Jahre lang leitete und sich nun in den Ruhestand verabschiedet hat.

Stefan Kaltenböck übernimmt die Verantwortung für den Vertrieb nora Österreich. - © nora systems GmbH

Kaltenböck verfügt über langjährige Erfahrung im Objektgeschäft. Vor seinem Wechsel zu nora war der 47-Jährige Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) als Key Account Manager und Vertriebsleiter bei verschiedenen Unternehmen der Möbel- und Ladenbauindustrie tätig. „Mein Ziel ist es, die Position von nora als führendem Lösungsanbieter für elastische Bodenbeläge in den Fokusmärkten Bildungs- und Gesundheitswesen weiter auszubauen und dabei vor allem die Verantwortlichen in den Kommunen anzusprechen“, sagt Kaltenböck. Einen besonderen Schwerpunkt will der Oberösterreicher, der in seiner Freizeit begeisterter Radsportler ist und Ultracycling-Rennen fährt, auf die Entwicklung im Marktsegment Industrie legen. Hier sieht der neue Vertriebsleiter noch Potenzial, da in Österreich weltweit führende Industrieunternehmen ansässig sind.

Neben dem Verkaufsteam, bestehend aus den Bezirksleitern für die einzelnen Regionen und den Projektkoordinatoren, gibt es in der nora Niederlassung im oberösterreichischen Wels auch noch Kundenberater im Innendienst sowie einen Mitarbeiter für den technischen Service, der die Verleger direkt auf der Baustelle bei ihren Projekten unterstützt.