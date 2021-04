08.04.2021

nora systems erweitert Geschäftsleitung

Der zu Interface Inc. gehörende Kautschukboden-Hersteller nora systems erweitert die Geschäftsleitung. Werksleiter Rob Heeres übernimmt einen zusätzlichen Aufgabenbereich.

Rob Heeres wurde in die Geschäftsleitung von nora systems berufen. - © nora systems

Ab sofort übernimmt Rob Heeres, Vice President Operations bei nora, zusätzliche Aufgaben und unterstützt Ton van Keken, Vice President Supply Chain EAAA (Europa, Afrika, Asien und Australien), der seit Anfang 2019 Geschäftsführer von nora systems ist.

Heeres zeichnet bereits seit Ende 2018 in Weinheim für die Bereiche Produktion, Planung und Logistik verantwortlich. Durch die neue Funktion soll das Tagesgeschäft auf Führungsebene durch kurze Wege unterstützt und die Effizienz am Standort weiter gesteigert werden. Für die kommenden Jahre hat sich Heeres viel vorgenommen: „Derzeit laufen diverse ambitionierte Projekte, die zum Ziel haben, die Fertigung immer stärker auf Nachhaltigkeit auszurichten und unseren CO2-Fußabdruck weiter zu senken.“ Eine dieser Maßnahmen ist die Reduktion von Produktionsabfällen. „Darüber hinaus arbeiten wir daran, den Einsatz von recycelten Rohstoffen weiter voranzutreiben, um einen weiteren Schritt in Richtung zirkulares Wirtschaften zu gehen.“