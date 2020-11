04.11.2020

Nils Malscheski neuer Verkaufsleiter Nord bei Uzin

Zum 1. März 2021 übernimmt Nils Malscheski (30) die Verkaufsleitung für das neu geschaffene Vertriebsgebiet Nord bei Uzin.

Nils Malscheski übernimmt die Verkaufsleitung für das neu geschaffene Vertriebsgebiet Nord bei Uzin. - © Uzin

Um Potenziale im norddeutschen Raum besser als bisher auszuschöpfen, strukturiert Uzin seinen Deutschlandvertrieb neu. Nils Malscheski wird künftig das neu geschaffene Gebiet Nord leiten. Zu seinen Aufgaben zählen nach Unternehmensangaben die Führung und Weiterentwicklung des Außendienstteams sowie die Betreuung der Großkunden. Weitere Kernaufgaben sind die Förderung der markenübergreifenden Synergien innerhalb der Uzin Utz Group sowie das Durchsetzen der stringenten bundesweiten Marktbearbeitung. Malscheski war seit 2016 als Fachberater für die Marke Uzin tätig.

„Mit dem Ausbau unseres Vertriebsnetzes im Norden und der Funktion von Herrn Malscheski werden wir unsere Kunden in dieser Region nachhaltig unterstützen können. Herr Malscheski hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er die idealen Voraussetzungen mitbringt, um unsere Aktivitäten in Norddeutschland weiter auszubauen“, so Michael Abraham, Gesamtvertriebsleiter von Uzin.