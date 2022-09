02.09.2022

Neuer Geschäftsführer bei objectflor

Dieter Overkamp ist neuer Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb beim LVT-Spezialisten objectflor.

An der Spitze des in Köln ansässigen Marktführers für LVT Designbeläge steht damit ein Führungstrio. Mark Halstead und Stephan Wolff bleiben in der Verantwortung und behalten ihre langjährig ausgeübten Positionen bei. Sie sehen in der Erweiterung der Geschäftsführung mit dem Schwerpunkt Marketing und Vertrieb eine Investition in die Zukunft des Unternehmens.

Dieter Overkamp ist bereits seit 2013 erfolgreich in Leitungsfunktionen bei objectflor tätig. Zuletzt war er Prokurist und für die Gesamtvertriebsleitung verantwortlich.