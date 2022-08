17.08.2022

Nachruf: Uwe Heinemann verstorben

Uwe Heinemann verstarb am 9. August in Hamburg im Alter von 81 Jahren. Die Branche verliert eine ihrer prägendsten Persönlichkeiten.

Uwe Heinemann. Ein Leben für die Branche - © Holzmann Medien

Uwe Heinemann war in der Branche eine Institution. Über 60 Jahre begleitete der Mann mit der Fliege aktiv die Raumausstattungsszene. Seine Karriere startete er als Lehrling bei der Gebrüder Rettberg GmbH in Seevetal, wo er bis zum Prokuristen aufstieg. Anschließend wirkte Uwe Heinemann als Geschäftsführer beim Großhandelshaus Gallion und Partner in Leinfelden-Echterdingen, um schließlich als Vorsitzender des Großhandelsverbands Heim und Farbe (GHF) und Vorstandsvorsitzender der INKU AG in Klosterneuburg bei Wien die deutsche und europäische Großhandelsszene für Bodenbeläge und Raumausstattung maßgeblich mitzugestalten.

Nach dem Ausscheiden aus dem „offiziellen“ Berufsleben machte sich Uwe Heinemann als „Room Reporter“ selbstständig und versorgte die Branche mit seinem gleichnamigen Newsletter mit aktuellen Brancheninformationen.

Uwe Heinemann verkörperte wie kaum ein anderer das Bild des ehrbaren Kaufmanns alter Schule, dessen Wort und Handschlag galten. Auf Uwe Heinemann war Verlass. Wer ihn kannte, schätzte sein ehrliches Interesse am Mitmenschen, seine weltoffene Sicht auf die Dinge, seinen klugen Ratschlag und vor allem seinen Humor. Mit Uwe Heinemann verliert die Branche einen visionären Grandseigneur und die Redaktion boden wand decke einen überaus geschätzten Kollegen.