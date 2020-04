08.04.2020

Moso bezieht nach Brand neue Lager- und Büroräume

Anfang April konnte Moso International BV wieder eigene Büroräume beziehen. Am 21. Februar dieses Jahres hatte ein Feuer den Moso Hauptsitz in Zwaag zerstört.

Moso hat nach dem Brand ein neues Lager vollständig aufgebaut und eingerichtet. - © Moso

Bei dem Feuer brannten sowohl das Verwaltungsgebäude als auch das angrenzende Lager völlig nieder. Durch seine dezentrale Unternehmensstruktur war die Geschäftstätigkeit des Bambus-Spezialisten nach eigenen Angaben zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Moso hat inzwischen ein neues Lager am vorläufigen Standort in Venhuizen vollständig aufgebaut und eingerichtet. Von hier aus erfolgen die Bestellabwicklung und die Lieferungen an Kunden in der DACH-Region. Gleichzeitig produzieren die Partnerunternehmen von Moso in China laut Mitteilung in vollem Umfang, um die Lagerbestände so schnell wie möglich wieder hochzufahren. José de Ruijter-Luken, zuständig für das Marketing: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle Produkte in gleichem Umfang wie vor dem Brand auf Lager zu führen. Einige Kunden haben kaum etwas von dem Brand mitbekommen, da ihre Ware auf dem Transportweg war. Manche Waren können wir leider noch nicht liefern, da Produktion und Transport mehrere Monate dauern. In diesen Fällen besprechen wir gemeinsam mit unseren Kunden die beste Lösung. Im Allgemeinen läuft das sehr gut, und unsere Kunden haben glücklicherweise viel Verständnis und Geduld".