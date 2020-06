24.06.2020

Moderna: Heinz Kottmann scheidet planmäßig aus

Heinz Kottmann, neben Guido Schulte Geschäftsführer der Moderna GmbH & Co. KG, verlässt das Unternehmen planmäßig zum 30.06.2020.

Nach erfolgreicher Integration der Vertriebsgesellschaft unter das Dach der MeisterWerke Schulte GmbH will sich Kottmann neuen beruflichen Herausforderungen stellen. Die Geschäftsführung von Moderna wird zukünftig allein von Guido Schulte, geschäftsführender Gesellschafter der MeisterWerke Schulte GmbH, wahrgenommen.

„Mit Übernahme von Moderna im vergangenen Jahr verfolgen wir den konsequenten Ausbau unserer Vertriebsaktivitäten in der Großfläche. Ich danke Heinz Kottmann für seine professionelle Unterstützung beim Aufbau der neuen Vertriebsstruktur und wünsche ihm für seinen weiteren beruflichen und privaten Lebensweg alles Gute und viel Erfolg. Gleichzeitig freue ich mich, mit Andreas Woitag einen gestandenen Vertriebsprofi an meiner Seite zu wissen, der in seiner jetzigen Funktion als Verkaufsleiter der Moderna GmbH & Co. KG mit umfangreicheren Aufgaben betraut wird“, so Guido Schulte.

Die Moderna GmbH & Co. KG ist ein Tochterunternehmen der MeisterWerke Schulte GmbH mit Sitz in Rüthen-Meiste im nördlichen Sauerland. Moderna vertreibt hochwertige Bodenbeläge, Paneele und Zubehör.