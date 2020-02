04.02.2020

MMFA: Neues assoziiertes Mitglied begrüßt

Der Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge (MMFA) hat ein weiteres assoziiertes Mitglied. Neu beigetreten ist ein Dienstleister für die Qualitätskontrolle von Bodenbelägen mit Sitz in China.

Neues assoziiertes Mitglied beim MMFA, dem Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge, ist die International Flooring Labs Ltd. (IFL) mit Sitz in China. Der Präsident des Verbandes, Matthias Windmöller (Windmöller), begrüßte die IFL im Verband und betonte: "Die Entscheidung des IFL, unserer Organisation beizutreten und unsere laufenden Bemühungen um die Normung zu verstärken, unterstreicht die Relevanz dessen, was wir für die Branche der Mehrschichtbodenbeläge zu erreichen versuchen, um den Kunden qualitativ hochwertige Produkte zu liefern."

IFL - International Flooring Labs Ltd. hat seinen Sitz in Nordost-China und ist auf die Qualitätskontrolle von Bodenbelagsprodukten in und aus China und südostasiatischen Ländern spezialisiert. Dazu gehören Fabrikaudits, Labortests und Inspektionen vor Ort , die darauf abzielen, die Qualitätsstandards der Bodenbelagsindustrie aufrechtzuerhalten, die Herstellungsverfahren zu verbessern und den Kunden auf der ganzen Welt ein beruhigendes Gefühl zu vermitteln.

Mit der Aufnahme des IFL hat der MMFA nun 25 ordentliche Mitglieder (Hersteller von MMF-Bodenbelägen oder ihre europäischen Vertretungen), 27 assoziierte Mitglieder (Zulieferfirmen) und zwei unterstützende Mitglieder (wissenschaftliche Institute).