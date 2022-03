09.03.2022

MMFA: Holzprodukte rückläufig, Polymer-Kategorien legen zu

Die weltweiten Absatzzahlen der Mitglieder des Verbandes der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge (MMFA) zeigen in allen Kategorien ein Wachstum von insgesamt +27 % im Jahr 2021 gegenüber 2020.

Der MMFA feiert in diesem Jagr sein 10-jähriges Bestehen. - © bwd

Insgesamt flachte der Holzabsatz bei den Mitgliedern des MMFA im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr ab, wobei insgesamt 15 Mio. m² weltweit verkauft wurden (+1,6 %). Unterdessen stieg der Absatz von Polymer-Produkten der Mitglieder in allen Regionen weiter an und erreichte einen Gesamtabsatz von 105 Mio. m². Dabei nahm insbesondere der LVT-Absatz in diesem Jahr zu (+27 %), während der SPC-Absatz ein Plus von 30 % verzeichnete. In beiden Kategorien wurden im Jahr 2021 mehr als 46 Mio. bzw. 49 Mio. m² verkauft. Abschließend konnten die MMFA-Mitglieder auch ihren EPC-Absatz mit Zuwächsen von +80 % und 9,3 Mio. verkauften m² in diesem Jahr deutlich steigern.

In Westeuropa zählten zu den größten MMFA-Märkten für sämtliche Polymer-Produkte im Jahr 2021 Deutschland (17 Mio. m²), Frankreich (14 Mio. m“), Großbritannien (5 Mio. m²) und die Niederlande (4,5 Mio. m²). Deutschland war mit einem Absatz von insgesamt 10 Mio. m² auch der größte Markt für Rigid-Polymer in diesem Jahr. Danach folgten Frankreich (6 Mio. m²) und die Niederlande (2,6 Mio. m²). Mit Blick auf den Ukraine-Krieg: Im osteuropäischen Markt belegt Polen den ersten Rang (1,4 Mio. m²), gefolgt von der Russischen Föderation (369.667 m²).

Beim Absatz von LVT-Klickböden positioniert sich Frankreich mit 8,2 Mio. verkauften m² als größter Markt in Westeuropa. Es folgen Deutschland mit 6,9 Mio. m², Großbritannien (3,3 Mio. m²), die Niederlande (1,9 Mio. m²) und die Schweiz mit 295.083 verkauften m² im Jahr 2021. In Osteuropa war die Russische Föderation in diesem Jahr der größte Markt für LVT-Klicksysteme (912.887 m²).

Bei Holzprodukten waren die größten Märkte des MMFA im Jahr 2021 Deutschland (10,1 Mio. m²), Österreich (1,5 Mio. m²) und die Schweiz (493.693 m²). In Osteuropa war die Tschechische Republik mit 432.194 verkauften m² der größte Markt.