08.12.2020

MMFA begrüßt zwei neue Mitglieder

Der Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge (MMFA) freut sich, den Beitritt von USFloors International als neues ordentliches Mitglied und Lamigraf als neues außerordentliches Mitglied bekannt zu geben.

MMFA-Verband hat zwei neue Mitglieder: USFloors International und Lamigraf sind jetzt mit dabei. - © MMFA

„Mit USFloors International und Lamigraf gewinnen wir zwei herausragende Mitglieder. Beide werden mit ihren Kompetenzen auf dem Gebiet der Fußbodenbeläge und ihren Ambitionen im Bereich Innovation unser Ziel weiter stärken, das Ansehen mehrschichtig modularer Fußbodenbeläge zu fördern. Ich heiße beide Mitglieder im Verband herzlich willkommen!“, so Matthias Windmöller (Windmöller), Präsident des MMFA.

USFloors International ist ein familienbetriebenes Unternehmen, das im Jahr 2015 von den Brüdern Dossche als Tochtergesellschaft von USFloors Inc. gegründet wurde. USFloors Inc. wurde ursprünglich im Jahr 2001 von Piet Dossche gegründet und führte 2013 die patentierte Marke COREtec für mehrschichtige, wasserundurchlässige Fußbodenbeläge in den USA ein. Beide Unternehmen wurden Ende 2016 von SHAW Industries übernommen.

Lamigraf ist ein spanisches Familienunternehmen, das im Jahr 1976 mit dem Ziel gegründet wurde, Oberflächendekore für die Möbel- und Fußbodenindustrie zu gestalten, zu entwickeln und zu drucken. Lamigraf, das über Produktionsanlagen in Spanien, Deutschland, Brasilien und China verfügt, setzt auf stets innovative Designlösungen und höchste Qualitätsstandards.

Mit diesen Neuzugängen verfügt der MMFA nun über 26 ordentliche Mitglieder (Hersteller von MMF-Bodenbelägen oder ihre europäischen Vertretungen), 31 außerordentliche Mitglieder (Zulieferunternehmen) und drei fördernde Mitglieder (wissenschaftliche Institute).