13.05.2020

MMFA begrüßt zwei neue Mitglieder

Dem MMFA, Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge, gehören seit Kurzem Flooring Industries Ltd. als außerordentliches Mitglied, und Servaco Product Testing - Joint Venture with VITO als förderndes Mitglied an.

Das Unternehmen Flooring Industries Ltd., das auch unter dem Namen Unilin, Division Technologies tätig ist, steuert und vermarktet die Innovationen und geistigen Vermögenswerte der Unilin- und Mohawk-Gruppe, und verwaltet bislang mehr als 2.000 Patente in über 300 Patentfamilien. Das Unternehmen erlangte weltweite Anerkennung durch die Einführung und Auslizenzierung der Uniclic-Verriegelungstechnologie in der Bodenbelagsindustrie und hat im Laufe der Jahre immer wieder innovative Verriegelungssysteme wie Unidrop und Unizip eingeführt. In den letzten zehn Jahren konzentrierte es sich auch stark auf neue kunststoffbasierte Kerne und Digitaldruck und -strukturierung von Bodenplatten.

Servaco Product Testing - Joint Venture with VITO wurde im März 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Belgien. Das Unternehmen bietet Labor- und Beratungsdienste im Nischenmarkt der Produktemissionsprüfung und der Leistungsprüfung zur Reduzierung flüchtiger organischer Verbindungen an.

Der Vorstandsvorsitzende des Verbands der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge, MMFA, Matthias Windmöller (Windmöller), begrüßte beide Organisationen im Verband und erklärte: „Mit Flooring Industries Ltd. und Servaco Product Testing - Joint Venture with VITO, die unser Portfolio an außerordentlichen und unterstützenden Mitgliedern ergänzen, gewinnen wir zwei hochqualifizierte Organisationen, die unsere Expertise im Bereich der Produktprüfung und der Verwaltung geistiger Eigentumswerte in Bezug auf Bodenbelagstechnologien verstärken werden.“

Mit dem Beitritt von Flooring Industries Ltd. und Servaco Product Testing - Joint Venture with VITO verfügt der MMFA nun über 25 ordentliche Mitglieder (Hersteller von MMF-Bodenbelägen oder ihre europäischen Vertretungen), 28 außerordentliche Mitglieder (Zulieferunternehmen) und drei fördernde Mitglieder (wissenschaftliche Institute).

Über den MMFA

Der Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge (Multilayer Modular Flooring Association) ist eine Organisation, welche die führenden Hersteller von Fußbodenbelägen in Europa und ihre Lieferanten vertritt. Der Verband wurde im Oktober 2012 in München, Deutschland, von sieben europäischen Fußbodenherstellern gegründet. Die Geschäftsführung des MMFA hat seit November 2019 ihren Sitz in Brüssel.