23.06.2020

Mit vereinten Kräften

Landesinnung Steiermark: Eine Neugestaltung der Estrichwerkstätte in der Landesberufsschule Graz 3 stand schon lange auf der To-do-Liste. Jetzt wurde das Projekt in Eigenregie in Angriff genommen.

Dir. Stv. Josef Scherr (rechts) unterstützt die fachpraktischen Lehrkräfte bei der Neugestaltung der Estrichwerkstätte der Landesberufsschule Graz 3. - © Berufsschule Graz 3

Dass man der Corona-Pandemie auch etwas Gutes abgewinnen kann, zeigt das Beispiel der neu gestalteten Estrichwerkstätte in der Landesberufsschule Graz 3. Denn als feststand, dass wegen der Corona-Pandemie die Schulzeit länger als die geplanten drei Wochen vor den Osterferien unterbrochen wird, beschloss die Schulleitung der Landesberufsschule Graz 3, die schon lange vorgesehene Adaptierung der Estrichwerkstätte auf ungewöhnliche Art und Weise durchzuführen.

Die beiden für den fachpraktischen Unterricht der Bodenleger zuständigen Lehrkräfte – Ing. Wolfgang Hirt und Wolfgang Fabschütz – legten persönlich Hand an und bauten mit Unterstützung des Dir. Stv. Josef Scherr kurzentschlossen die Estrichwerkstätte um. Erforderlich wurde die Maßnahme durch den Anstieg der Schülerzahlen, da die Kärntner Bodenleger-Lehrlinge seit dem 3. Lehrgang 2019/20 in Graz ausgebildet werden.

Ermöglicht hat die Baumaßnahme schlussendlich die Berufsschuldirektorin Martina Jeindl, die mit großem Verhandlungsgeschick das erforderliche Geld für den Zwangsmischer und das Baumaterial organisierte. Die Umbauarbeiten wurden entsprechend den „Pandemieregeln“ (Abstand, Maske, etc.) durchgeführt.

Ein paar kleine Adaptierungsarbeiten fehlen noch, um die Estrichwerkstätte wieder in Betrieb nehmen zu können, aber bis zum Schulstart für das Schuljahr 2020/2021 sollten alle Arbeiten abgeschlossen sein und die Schüler der 1. Klasse eine „neue“ Estrichwerkstätte vorfinden.

Darüber sehr erfreut sind auch der steirische LIM der Bodenleger Sepp Eberhard sowie der Bundeslehrlingswart Markus Gangl. Beide – unter anderem tätig in der Lehrabschlussprüfungskommission – können sich nun bei der Abnahme zur praktischen Prüfung für den Lehrabschluss vom Können und Wissen der Prüflinge im ­Unterbodenaufbau ein genaues Bild verschaffen.