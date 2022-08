29.08.2022

Michael Egger feierte 75. Geburtstag

Michael Egger feierte seinen 75. Geburtstag und zieht sich aus dem Aufsichtsrat des Holzwerkstoffherstellers zurück. Michael Egger jun. tritt in die Gruppenleitung ein.

Michael Egger feierte Ende August 2022 seinen 75.Geburtstag und zieht sich aus dem Unternehmen zurück. Michael Egger jun. ist mit Wirkung vom 27. Juli 2022 in die EGGER Gruppenleitung eingetreten

Am 27. August 2022 wurde Michael Egger 75 Jahre alt. Jahrzehnte lang trug er die Verantwortung für Vertrieb und Marketing und war damit „das Gesicht“ des Unternehmens. 2009 wechselte er in den Aufsichtsrat und beriet seither die EGGER Gruppenleitung in strategischen Fragen. Nun, im Alter von 75 Jahren, zieht er sich aus dem Aufsichtsrat zurück. Zugleich beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte des Familienunternehmens: Michael Egger jun. ist mit Wirkung vom 27. Juli 2022 in die EGGER Gruppenleitung eingetreten und verantwortet nunmehr Vertrieb und Marketing des Holzwerkstoffherstellers.

Durch den plötzlichen Unfalltod des Vaters erhielt Michael Egger zusammen mit seinen Brüdern Fritz und Edmund früh unternehmerische Verantwortung. Gemeinsam mit ihnen entwickelte er das Familienunternehmen zu einer international geprägten Gruppe, die innerhalb von nunmehr 60 Jahren auf 20 Werke in 10 Ländern und 24 Vertriebsbüros wuchs und mit rund 10.800 Mitarbeitenden einen der führenden Holzwerkstoffhersteller weltweit darstellt.

Mit dem Eintritt von Michael Egger jun. in die EGGER Gruppenleitung zieht wiederum ein Familienmitglied in das operative Management des Unternehmens ein. „Wir wollen ein Familienunternehmen bleiben, in dem der Handschlag noch zählt“, bekräftigt mit Michael Egger jun. die nächste Generation.