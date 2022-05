29.04.2022

Messe Roadshow Boden im September

Kügele, Mapei, Gerflor und Meyer Parkett veranstalten am 2. September 2022 in der KTM Motohall in Mattighofen/Oberösterreich eine Fachmesse für das bodenlegende Handwerk in exklusivem Rahmen mit Vorträgen von namhaften Experten.

Auf der Fachmesse Roadshow Boden am 2. September 2022 in der KTM Motohall in Mattighofen/Oberösterreich wird geballte Bodenkompetenz präsentiert. - © KTM

Den Besucher erwartet geballtes Know-how mit Highlights und Trends rund um den Boden in einem neuen Format spannend präsentiert, außerdem Praxisvorführungen und ein interessantes Rahmenprogramm mit Führung durch die KTM Motohall und gemütlichem Ausklang ab 17.30 Uhr. Zur Vor-Anmeldung geht‘s auf folgende Webseite: kuegele.com/roadshow2022. Auf dieser Seite erfahren Interessenten auch alle Details zum Programm, zu den Shuttle-Bussen aus den Bundesländern, den Übernachtungsmöglichkeiten u.v.m.