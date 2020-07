23.07.2020

MeisterWerke: Wechsel in der Personalabteilung

Wechsel im Personalwesen der MeisterWerke Schulte GmbH: Eberhard Fornefeld, langjähriger Personalleiter und Mitglied der Geschäftsleitung, wird zum 1. August 2020 in den ruhestand gehen und an Jens W. Rüdiger übergeben.

Ab 1. August 2020 verantwortet Jens W. Rüdiger das Personalmanagement bei den MeisterWerken. - © MeisterWerke



Eberhard Fornefeld war als langjähriger Personalleiter auch Mitglied der Geschäftsleitung. Ab 1. August 2020 verantwortlich für das Personalmanagement ist Jens W. Rüdiger, seit Mai dieses Jahres bei den MeisterWerken beschäftigt.

Der 52-jährige Diplom-Kaufmann wechselte nach seiner Offizierslaufbahn bei der Bundeswehr in die Wirtschaft und war in den vergangenen 20 Jahren in diversen HR-Führungspositionen sowohl im inhabergeführten Mittelstand als auch in börsennotierten Unternehmen tätig. Er berichtet direkt an den geschäftsführenden Gesellschafter Guido Schulte. Schulte dankte Fornefeld für seinen "höchst professionellen und engagierten Einsatz".