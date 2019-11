11.11.2019

MeisterWerke: Stefan Pföhler wird Vertriebsleiter

Stefan Pföhler übernimmt zum 1. Januar 2020 die neu geschaffene Position des Vertriebsleiters der MeisterWerke Schulte GmbH. In seiner Verantwortung liegen damit der weitere Ausbau etablierter Vertriebskanäle sowie die Erschließung und Weiterentwicklung neuer Kundensegmente.

Stefan Pföhler wird zum 1. Januar 2020 Vertriebsleiter der MeisterWerke Schulte GmbH. - © privat

In seiner neuen Funktion berichtet Stefan Pföhler berichtet direkt an Geschäftsführer Ludger Schindler, heißt es in einer Mitteilung der MeisterWerke.

Der 33-jährige Betriebswirt ist seit 2015 als Manager Vertriebssteuerung und -controlling im Unternehmen tätig und hat bereits in dieser Funktion die strategische Ausrichtung des Vertriebs maßgeblich mitgestaltet. Seine berufliche Laufbahn begann Pföhler in einem international agierenden Konzern, wo er in unterschiedlichen Fach- und Führungspositionen tätig war.

„Ich freue mich, dass wir mit Stefan Pföhler eine Führungskraft aus den eigenen Reihen gewinnen konnten, der die Vertriebsorganisation konsequent an die sich immer stärker wandelnden Markterfordernisse ausrichtet und dem bekannten Vertriebsteam um Verkaufsleitung und Key-Account-Management Räume schafft, um noch näher an unsere Kunden heranzurücken“, so Ludger Schindler.