23.06.2021

Meisterwerke erweitern Objektvertrieb

Die Meisterwerke sind Anfang 2020 ins Objektgeschäft eingestiegen. Jetzt wird der Bereich unter der Leitung von Dirk Steinmeier weiter ausgebaut.

Stefan Walther kümmert sich für die Meisterwerke ab sofort um den Objektvertrieb in Norddeutschland. - © MeisterWerke Schulte GmbH

Stefan Walther (46) ist seit Mai in der neu geschaffenen Position als Objektberater Deutschland Nord für die Meisterwerke tätig. Der Betriebswirt bringt umfangreiche Erfahrungen im Objektvertrieb von Bodenbelägen mit, u. a. beim Hersteller Amtico, und ist ausgewiesener Fachmann für Bodensysteme. Er berichtet in seiner Funktion an Dirk Steinmeier (Leiter Objektgeschäft). Dieser wird sich parallel auf die operativen Objektgeschäfte in Deutschland Süd konzentrieren.

Walther wird den Norden Deutschlands von seinem Wohnort Soltau aus betreuen. „Wir freuen uns, dass wir mit Stefan Walther einen gestandenen Vertriebs- und Bodenbelagsprofi ge-winnen konnten“, erklärt Vertriebsleiter Stefan Pföhler. „Der neu geschaffene Geschäftsbereich Objekt entwickelt sich gerade im Wohnbau-Sektor hervorragend. Das können wir gemeinsam mit Stefan Walther jetzt noch stärker ausbauen.“